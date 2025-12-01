تداعيات قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المقبلين على التقاعد.. وهذه الفئات تستفيد من التعديلات

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ويعد القرار خطوة صريحة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المقبلين على التقاعد، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويعتبر الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.

ويترتب على رفع الحد الأدنى للتأمين على الموظف، زيادة قيمة المعاش الخاص بالموظف بعد انتهاء مدة خدمته، ويستفيد من رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، هو من تنتهي خدمته في 1 يناير القادم أو بعد ذلك.

الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

1- كل من يبلغ السن القانونية ويخرج على المعاش بدءًا من يوم 1 يناير 2026.

2- كل من يصل سن الخروج على المعاش في أي يوم أو شهر طوال عام 2026.

3- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2026، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1755 جنيهًا سيتم رفعه مباشرة إلى 1755 جنيهًا.

4- كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين عليه بمبلغ أقل من 2700 جنيه «الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني».

5- كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين عليه بمبلغ أكثر من 16700 جنيه «الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

الحد الأدنى الجديد

ارتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.

زيادة قيمتها 400 جنيه تُضاف مباشرة إلى حسابات المؤمن عليهم.

الحد الأقصى الجديد

ارتفع من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه.

زيادة مقدارها 2200 جنيه.

خطوات الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنا

- يختار الموظف الاستعلام مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، ثم الضغط على بدء الخدمة.

- يدخل الموظف الرقم القومي له وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

- إذا لم يكن مستخدمًا يمكنه إنشاء حساب جديد لاستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة، واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا، وإبداء الرأي.

- يتمّ التسجيل للمستعلم من خلال تسجيل اسم الأول واسم الأب وكذلك اسم الجد.

- كتابة العنوان.

- يتمّ التسجيل باسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.

- كتابة اسم البلد والبريد الإلكتروني.

- تسجيل كلمة المرور للشخص المستعلم.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

بط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن رفع الحدود التأمينية سينعكس مباشرة على قيمة المعاشات للمحالين إلى التقاعد، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، مما يدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

من 900 إلى 1755 جنيهًا..خطة تدريجية لتحسين المعاشات منذ 2019

وأشار عوض إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات التي بدأت منذ عام 2019 حققت زيادات تدريجية واضحة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لأصحاب المعاشات.

تيسيرات جديدة لتعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية للمؤسسات الكبرى

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال، أوضح اللواء جمال عوض أنه يمكن للمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 موظف تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD"، على أن تُسلم مباشرة إلى مكتب التأمينات المختص، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف العبء الإداري.

رسالة رئيس الهيئة القومية للتأمينات

واختتم عوض تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الحدود التأمينية، يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، وربط حقوقهم التأمينية بأجورهم الحقيقية، بما يضمن حياة آمنة ومستقرة بعد التقاعد.

تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه وأن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الأجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة.... الخ.

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه.

