التأمينات تكشف تفاصيل رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني (فيديو)

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء تطبيق زيادة جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

زيادة الحد الأدنى من 2300 إلى 2700 جنيه والأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه

وقال “عوض” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي المذاع على قناة “الحدث اليوم”: إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، موضحًا أن هذا التعديل يأتي في إطار ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يسهم في تحسين قيمة المعاشات بشكل ملموس.

تحسن كبير في الحدين الأدنى والأقصى للمعاش بدءًا من يناير 2026

وأضاف رئيس هيئة التأمينات أن رفع الحدود التأمينية سينعكس مباشرة على قيمة المعاشات للمحالين إلى التقاعد، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، مما يدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

من 900 إلى 1755 جنيهًا..خطة تدريجية لتحسين المعاشات منذ 2019

وأشار عوض إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات التي بدأت منذ عام 2019 حققت زيادات تدريجية واضحة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لأصحاب المعاشات.

التأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه..إلزام قانوني لضمان حقوق كاملة

وأكد رئيس الهيئة أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، موضحًا أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يهدف إلى تغطية الفئات التي يصعب تحديد أجورها مثل العمالة غير المنتظمة، وعمّال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.

تيسيرات جديدة لتعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية للمؤسسات الكبرى

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال، أوضح اللواء جمال عوض أنه يمكن للمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 موظف تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD"، على أن تُسلم مباشرة إلى مكتب التأمينات المختص، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف العبء الإداري.

رسالة رئيس الهيئة: هدفنا حماية العاملين وضمان مستقبل كريم لأصحاب المعاشات

واختتم عوض تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الحدود التأمينية، يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، وربط حقوقهم التأمينية بأجورهم الحقيقية، بما يضمن حياة آمنة ومستقرة بعد التقاعد.

