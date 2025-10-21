قانون التأمينات الاجتماعية، تعرف على شروط استحقاق إعانة البطالة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في مادته (87)، شروطًا صارمة لاستحقاق تعويض البطالة، لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومنع التلاعب أو التحايل على منظومة التأمين الاجتماعي.



ما هو تعويض البطالة وأهدافه؟

تعويض البطالة هو مبلغ مالي يُصرف للعامل الذي فقد وظيفته بسبب ظروف خارجة عن إرادته، بشرط استيفاء الشروط المحددة في القانون. يُعد هذا التعويض جزءًا من أنظمة الضمان الاجتماعي، حيث يهدف إلى توفير دخل بديل للعاطلين عن العمل لحين حصولهم على وظيفة جديدة وتقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن البطالة وتعزيز الاستقرار في سوق العمل من خلال برامج التدريب وإعادة التأهيل.

ووفقًا للقانون، لا يستحق العامل تعويض بطالة إذا ترك العمل بإرادته أو انقطع عنه دون مبرر، كما يُحرم من التعويض من انتهت خدمته بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو في حال انتحال شخصية أو تقديم أوراق مزورة.



الاشتراك والتسجيل شرط أساسي



واشترط القانون أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، منها ستة أشهر سابقة مباشرة على واقعة التعطل. كما يجب أن يكون العامل قد سجل اسمه في مكتب القوى العاملة ضمن المتعطلين، ويلتزم بالتردد الدوري وفقًا للمواعيد التي تحددها وزارة القوى العاملة.



مدة صرف التعويض وربطه بفرص العمل



وبحسب المادة (88)، يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لإنهاء الخدمة أو عقد العمل، ويُصرف حتى التحاق العامل بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى، أيهما أقرب. وتُمدد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا في حالة التعطل للمرة الأولى، إذا تجاوزت مدة الاشتراك في التأمين 36 شهرًا.

ويستمر صرف التعويض كذلك خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة، في حال إخضاع العامل لبرنامج تأهيلي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.