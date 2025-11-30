قانون التأمينات والمعاشات، تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب

18 حجم الخط

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 كبداية رسمية لصرف معاشات الشهر الجديد، أي بعد بعد يومين، على أن تستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر المقبل، لضمان حصول جميع المستحقين على أموالهم دون أي معوقات أو تزاحم أمام منافذ الصرف المختلفة.

قانون التأمينات والمعاشات، يمنح قانون التأمينات والمعاشات فرصة الجمع بين المعاش والراتب فى 5 حالات، حيث تنص المادة 104 من قانون التأمينات والمعاشات على أنه: استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:





حالات الجمع بين المعاش والراتب



- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.



الجمع بين المعاش والمرتب، تعرف على أبرز الحالات

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.