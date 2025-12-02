تزامنا مع انطلاقها، ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

انطلق أمس الإثنين، تصويت المصريين بالخارج في 19 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

تفاصيل انتخابات الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب

وتجري انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من الجولة الأولى، وكذلك دائرة واحدة تشهد جولة الإعادة أمس واليوم للمصريين في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس للمصريين في الداخل.

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أن قانون انتخابات مجلس النواب حدد ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في الانتخابات.

وحدد القانون الفوز في المقاعد الفردية بالحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وفى القائمة حال وجود قائمة واحدة أن تحصل على 5% من أصوات الناخبين.

الأغلبية المطلقة

وتنص المادة (23) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية. وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

شرط الحصول على 5% من الأصوات

وفيما يخص نظام القوائم، نصت المادة ذاتها على أن القائمة الفائزة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإذا لم تحقق أي قائمة هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصدتا أكبر عدد من الأصوات، وتفوز القائمة التي تنال أعلى الأصوات الصحيحة في الإعادة.

كما تنص المادة (24) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه في حالة المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة، حيث انتخاب المرشح الوحيد إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين في الدائرة، وإلا يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد.

وفي حال وجود قائمة واحدة فقط في دائرة القوائم، تُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين، وإذا لم تحقق هذه النسبة يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.