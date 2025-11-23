الأحد 23 نوفمبر 2025
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فيتنام إلى 90 قتيلا و12 مفقودا

فيضانات فيتنام، فيتو
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 90 شخصا، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 12 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد أيام من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية.

وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ أواخر أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية.

وغمرت المياه أحياء سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة نها ترانج الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرات مرتفعات محيطة بمدينة دا لات السياحية.

وأشارت وزارة البيئة الفيتنامية في بيان إلى أنه تم تسجيل أكثر من 60 حالة وفاة منذ 16 نوفمبر في مقاطعة داك لاك الجبلية بوسط البلاد، حيث غمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل.

وقالت الوزارة إن الفيضانات لا تزال تغمر أربع بلديات في مقاطعة داك لاك، الأحد.

وتضرر أكثر من 80 ألف هكتار من الأرز ومحاصيل أخرى في داك لاك وأربع مقاطعات أخرى خلال الأسبوع الماضي، حيث نفق أو جُرف أكثر من 3,2 مليون رأس من المواشي أو الدواجن.

وأفادت "توي تري نيوز"، وهي وسيلة إعلامية حكومية، بأن السلطات استخدمت طوافات لإسقاط المساعدات جوا على أفراد المجتمعات التي انقطعت بها السبل بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، ونشرت الحكومة عشرات الآلاف من الموظفين لتوصيل الملابس وأقراص تنقية المياه والمعكرونة سريعة التحضير وغيرها من الإمدادات إلى المناطق المتضررة.

وأضافت "توي تري نيوز"، نقلا عن مسؤولين أن الفيضانات الشديدة في مقاطعة خانه هوا الساحلية الجنوبية جرفت جسرين معلقين الأسبوع الماضي، ما أدى إلى عزل عدد كبير من الأسر.

