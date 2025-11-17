الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الأسوأ خلال عقود، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات آبدانان غرب إيران(فيديو)

سيول إيران، فيتو

شهدت مدينة آبدانان الواقعة غرب إيران موجة فيضانات مفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في تدفّق السيول إلى المناطق السكنية والطرق الرئيسية.

جفاف تاريخي يسبق الفيضانات

وجاءت هذه الفيضانات بعد أشهر طويلة من الجفاف الذي وصفته السلطات بأنه الأسوأ منذ عقود، حيث شهدت المنطقة نقصًا حادًا في الموارد المائية أثّر على الزراعة ومخزون المياه الجوفية.

خسائر مادية وتعطّل للحياة اليومية

وأفادت تقارير محلية  في إيران بأن السيول أدت إلى أضرار في البنية التحتية وتعطّل حركة المرور، إضافة إلى تأثر مئات المنازل، بينما تعمل فرق الطوارئ على إجلاء المتضررين.

 

تحذيرات من موجات جديدة

وحذرت هيئة الأرصاد الإيرانية من إمكانية تكرار الفيضانات خلال الساعات المقبلة بسبب استمرار عدم الاستقرار الجوي، داعية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول.

