ميليسا تتحول إلى إعصار، فيضانات وانهيارات كارثية في 3 دول بالكاريبي خلال ساعات (فيديو)

حذر "المركز الوطني للأعاصير" في الولايات المتحدة، اليوم السبت، من أن العاصفة الاستوائية "ميليسا" ستتحول، خلال الساعات المقبلة، إلى إعصار، ثم إلى إعصار كبير بحلول يوم الأحد.

وتوقع المركز أن تجلب العاصفة “ميلسيا” أمطارًا غزيرة تستمر أيامًا إلى جمهورية الدومينيكان وهايتي وجامايكا وقد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية "كارثية" و"تهدد الحياة"، وفق ما أوردته شبكة "CBS" الإخبارية.

Melissa could deliver devastation comparable to the historic impacts of Hurricanes Harvey, Dorian, and Helene. Watch: pic.twitter.com/X3GN9ZqUnh October 23, 2025

ونقلت الشبكة عن خبراء الأرصاد قولهم إن سرعة رياح الأعاصير تبلغ 74 ميلًا في الساعة على الأقل، بينما تبلغ سرعة رياح الأعاصير الكبرى - أي من الفئة الثالثة أو أعلى - 111 ميلًا في الساعة فأكثر.

وصدر تحذير من احتمال وقوع إعصار وعاصفة استوائية في شبه الجزيرة الجنوبية الغربية لهايتي من الحدود مع جمهورية الدومينيكان إلى بورت أو برنس، وكذلك في جامايكا.

مسارات العاصفة

مساء الجمعة، كانت نواة "ميليسا" على بُعد حوالي 215 ميلًا جنوب شرق كينغستون، جامايكا، وحوالي 225 ميلًا جنوب غرب بورت أو برنس، هايتي، وفقًا لمركز الأعاصير.

🚨 NOW: Major flooding in Herrera sector, Dominican Republic due to the passage of Tropical Storm Melissa... pic.twitter.com/a60cuESTCA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 24, 2025

وبلغت أقصى سرعة للرياح المستمرة 65 ميلًا في الساعة، مع رياح عاصفة استوائية تمتد حوالي 140 ميلًا شرق مركز العاصفة. وكانت تتجه شمالًا بسرعة 2 ميل في الساعة.

ورغم أن "ميليسا" كانت تتجه شمالًا يوم الجمعة، إلا أن مركز الأعاصير توقع أن تتجه غربًا يوم السبت، وأن تستمر في حركتها حتى يوم الإثنين.

ووفقًا للمسار المتوقع، من المتوقع أن يتحرك مركز "ميليسا" قرب جامايكا أو فوقها مطلع الأسبوع المقبل، وقد يكون قرب شرق كوبا أو فوقها بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

Severe flooding from Tropical Storm Melissa hit Bellas Colinas, Manoguayabo, in the Dominican Republic. (Oct 24) pic.twitter.com/YXtVA4hsPH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 24, 2025

توقعات الأمطار

من المتوقع أن تهطل أمطار تصل إلى 25 بوصة (63 سم) على أجزاء من جنوب هايتي وجنوب جمهورية الدومينيكان وجامايكا حتى يوم الثلاثاء، مع احتمال هطول كميات أكبر في بعض المناطق، وفقًا لمركز الأعاصير. وقد تشهد جنوب شرق كوبا أمطارًا تصل إلى 12 بوصة (30 سم).

وقال مركز الأعاصير إن من المرجح هطول أمطار غزيرة إضافية بعد يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن "عدم اليقين في ذلك الوقت يحول دون تحديد إجمالي العاصفة بدقة".

Major flooding occurred due to Tropical Storm Melissa in the Herrera sector of the Dominican Republic 🇩🇴 pic.twitter.com/8VtJ9WCd1O — Disaster News (@Top_Disaster) October 24, 2025

وشدد على أن "من المحتمل حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية كارثية في أجزاء من جامايكا وجنوب جمهورية الدومينيكان، بينما يُتوقع حدوث فيضانات مفاجئة كارثية في جنوب هايتي".



