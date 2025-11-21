شاهد برومو معرض إيديكس 2025 (فيديو)

18 حجم الخط

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة برومو معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية “إيدكس 2025” في نسخته الرابعة داخل جمهورية مصر العربية وسط مشاركة دولية كبيرة من دول العالم.

ويقام المعرض في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر القادم في مركز مصر للمعارض الدولية.

