القوات المسلحة تنظم حفلا للتعريف بتنظيم مصر فعاليات إيديكس 2025

نظمت القوات المسلحة حفلا للتعريف بتنظيم مصر لفعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2025 " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى نسخته الرابعة، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والتجاريين المعتمدين بمصر.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر العلاقات مع القوات المسلحة لكافة الدول الشقيقة والصديقة وبالتزامن مع قرب تنظيم مصر لواحدة من أكبر الفعاليات التى تعكس ثقل مصر دوليًا وقدراتها فى تنظيم الأحداث العالمية على أراضيها.

هيئة التسليح للقوات المسلحة

وألقى اللواء أ ح محمـد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على تنظيم الحدث بالمظهر المشرف الذى ينال الإشادة من كافة الدول والشركات المشاركة بالمعرض فضلًا عن تعظيم الإستفادة من كافة الخبرات السابقة بما يسهم فى تحقيق نسخة فريدة ومتميزة للمعرض.

مجال التصنيع العسكرى

وتضمنت الفعاليات عرض تقديمى بواسطة اللجنة المنظمة وفيلمًا تسجيليًا لإستعراض نجاح النسخ السابقة من المعرض على أرض مصر بحضور كبرى الشركات الرائدة فى مجال التصنيع العسكرى بما يعكس القدرة التنظيمية لهذا الحدث الدولى الذى يحظى بإهتمام كافة الأوساط العسكرية والمهتمين بمجالات الصناعات الدفاعية.

كما شهد الحفل إستعراض عدد من وكلاء التسويق الرؤية المستقبلية للمعرض فى نسخته المقبلة وما يتضمنه من أجنحة وشركات عارضة.

واختتمت فعاليات الحفل بلقاءات حوارية بين الملحقين العسكريين والتجاريين وممثلى كبرى الشركات الرائدة فى مجال الصناعات الدفاعية للرد على كافة الإستفسارات التى تخص المعرض فى نسخته المقبلة.

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