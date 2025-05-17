السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم حفلا للتعريف بتنظيم مصر فعاليات إيديكس 2025

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم حفل للملحقين العسكريين

 نظمت القوات المسلحة حفلا للتعريف بتنظيم مصر لفعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2025 " تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى نسخته الرابعة، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والتجاريين المعتمدين بمصر.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر العلاقات مع القوات المسلحة لكافة الدول الشقيقة والصديقة وبالتزامن مع قرب تنظيم مصر لواحدة من أكبر الفعاليات التى تعكس ثقل مصر دوليًا وقدراتها فى تنظيم الأحداث العالمية على أراضيها.

 

هيئة التسليح للقوات المسلحة

 

وألقى اللواء أ ح محمـد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على تنظيم الحدث بالمظهر المشرف الذى ينال الإشادة من كافة الدول والشركات المشاركة بالمعرض  فضلًا عن تعظيم الإستفادة من كافة الخبرات السابقة بما يسهم فى تحقيق نسخة فريدة ومتميزة للمعرض.

 

 مجال التصنيع العسكرى

 

وتضمنت الفعاليات عرض تقديمى بواسطة اللجنة المنظمة وفيلمًا تسجيليًا لإستعراض نجاح النسخ السابقة من المعرض على أرض مصر بحضور كبرى الشركات الرائدة فى مجال التصنيع العسكرى بما يعكس القدرة التنظيمية لهذا الحدث الدولى الذى يحظى بإهتمام كافة الأوساط العسكرية والمهتمين بمجالات الصناعات الدفاعية.

كما شهد الحفل إستعراض عدد من وكلاء التسويق الرؤية المستقبلية للمعرض فى نسخته المقبلة وما يتضمنه من أجنحة وشركات عارضة.

واختتمت فعاليات الحفل بلقاءات حوارية بين الملحقين العسكريين والتجاريين وممثلى كبرى الشركات الرائدة فى مجال الصناعات الدفاعية للرد على كافة الإستفسارات التى تخص المعرض فى نسخته المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية قادة القوات المسلحة الصناعات الدفاعية

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

بشرى للموظفين، النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة والمنحة

تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رمضان صبحي لأداء الامتحان بدلا منه

هل تعيد الحكومة النظر في تعديل قانون الإيجار القديم؟

رسميا، ريال مدريد يعلن ضم هويسن مقابل 50 مليون جنيه إسترليني

زغلول صيام يكتب: سيراميكا بيعلن عن بلاط.. وفاركو بيروج لفيتامينات.. والبنك عامل شهادات.. نفسي حد يقولي بيراميدز بيتاجر في إيه؟!

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم لبس المحرم الكمامة الطبية

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية