الإثنين 01 ديسمبر 2025
تونس تواجه سوريا في الجولة الأولى لكأس العرب اليوم

يستهلّ منتخبا تونس وسوريا مشوارهما في بطولة كأس العرب عندما يلتقيان اليوم في مواجهة قوية بالجولة الأولى للمجموعة الأولى، في مباراة ينتظرها الجمهور العربي لما تحمله من ندية وتاريخ طويل من المواجهات بين المنتخبين.

 

تونس ضد سوريا

ويسعى المنتخب التونسي إلى بداية قوية في البطولة من أجل تأكيد طموحه في المنافسة على بطاقة التأهل مبكرًا، معتمدًا على خبرة لاعبيه وحضورهم القوي في البطولات الإقليمية.

 في المقابل، يدخل المنتخب السوري المباراة بهدف إثبات الذات وتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال مشوار دور المجموعات، خاصة في ظل التحضيرات الجيدة التي خاضها قبل البطولة.

المباراة تبدو متكافئة على الورق، لكن الأداء داخل الملعب سيكون الفيصل في تحديد هوية الفريق الذي سيخطف أول ثلاث نقاط في المجموعة، وسط توقعات بمواجهة حماسية ومفتوحة من الجانبين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت مصر، على أن تُبث عبر قنوات beIN Sports.

