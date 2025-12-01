تونس تواجه سوريا في الجولة الأولى لكأس العرب اليوم

18 حجم الخط

يستهلّ منتخبا تونس وسوريا مشوارهما في بطولة كأس العرب عندما يلتقيان اليوم في مواجهة قوية بالجولة الأولى للمجموعة الأولى، في مباراة ينتظرها الجمهور العربي لما تحمله من ندية وتاريخ طويل من المواجهات بين المنتخبين.

تونس ضد سوريا

ويسعى المنتخب التونسي إلى بداية قوية في البطولة من أجل تأكيد طموحه في المنافسة على بطاقة التأهل مبكرًا، معتمدًا على خبرة لاعبيه وحضورهم القوي في البطولات الإقليمية.

في المقابل، يدخل المنتخب السوري المباراة بهدف إثبات الذات وتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال مشوار دور المجموعات، خاصة في ظل التحضيرات الجيدة التي خاضها قبل البطولة.

المباراة تبدو متكافئة على الورق، لكن الأداء داخل الملعب سيكون الفيصل في تحديد هوية الفريق الذي سيخطف أول ثلاث نقاط في المجموعة، وسط توقعات بمواجهة حماسية ومفتوحة من الجانبين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت مصر، على أن تُبث عبر قنوات beIN Sports.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.