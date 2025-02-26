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أخبار مصر

قائد القوات الجوية يلتقي نظيره الإماراتي على هامش فعاليات معرض آيديكس 2025 (صور)

قائد القوات الجوية
قائد القوات الجوية يلتقى قائد القوات الجوية الاماراتي
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التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية باللواء الركن طيار راشد محمـد الشامسى قائد القوات الجوية والدفاع الجوى الإماراتى على هامش فعاليات (معرض الدفاع الدولى آيديكس 2025) الذي تم تنفيذ فعالياته على مدار عدة أيام بدولة الإمارات الشقيقة بحضور عدد من المختصين فى قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

مجال صناعة الطيران والفضاء

 

وقدم قائد القوات الجوية خلال اللقاء التهنئة لنظيره الإماراتي بمناسبة توليه المنصب، متمنيًا له التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح للقوات الجوية والدفاع الجوى الإماراتى، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

كما أجرى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود وممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الطيران والفضاء وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع القوات الجوية في كافة المجالات، وكذا الإعداد والتجهيز والترويج لمعرض مصر الجوي الدولى المقرر إقامة نسخته الثانية بمدينة العلمين خلال العام المقبل.

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