الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة طلائع الجيش والسكة الحديد في كأس مصر والقناة الناقلة

طلائع الجيش
طلائع الجيش
18 حجم الخط

كأس مصر، يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره السكة الحديد مساء اليوم الإثنين بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر باستاد جهاز الرياضة العسكري.

موعد مباراة طلائع الجيش والسكة الحديد

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة ضمن دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش والسكة الحديد

ومن المقرر أن تذاع مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد  ضمن دور الـ32 لبطولة كأس مصر عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولات المحلية.

 

وينتظر كهرباء الاسماعيلية الفائز من مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد بدور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد تخطي الكهرباء زعيم الثغر بدور الـ32.

 

وكانت مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية، التي إقيمت السبت الماضي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، انتهت بفوز فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

 

حكام مباراة طلائع الجيش أمام السكة الحديد

ويدير مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد طاقم حكام مكون من: هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ محمد علي توفيق وعماد الشافعي (مساعدين) ’ محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا).

 

قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

 مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر طلائع الجيش السكة الحديد مباراة طلائع الجيش والسكة الحديد طلائع الجيش والسكة الحديد طلائع الجيش ضد السكة الحديد مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد كهرباء الاسماعيلية

مواد متعلقة

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

طريق الأهلي، فاركو يفوز على تليفونات بني سويف ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

مودرن سبورت ينهي رعايته لنادي السكة الحديد ويعيده لإدارته الأصلية

أحمد عيد مديرا فنيا لفريق السكة الحديد في دوري المحترفين

طريق الزمالك في كأس مصر موسم 2025-2026

طريق الأهلي في كأس مصر 2025-2026، صدام محتمل مع بيراميدز

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads