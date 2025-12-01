الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الاسماعيلي
الاسماعيلي
18 حجم الخط

كأس مصر، يحل الإسماعيلي ضيفا اليوم الإثنين أمام حرس الحدود على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة حرس الحدود والإسماعيلي 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بدور الـ32 من كأس مصر موسم 2025-2026.

 

القناة الناقلة لمباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي

 تذاع  مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي بدور الـ32 من كأس مصر موسم 2025-2026 عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولات المحلية المصرية.

 

 يلتقي الفائز من مباراة حرس الحدود أمام الاسماعيلي مع سموحة في دور الـ 16 (بعدما حسم سموحة تأهله بعد الفوز أمام غزل المحلة في افتتاح دور الـ32).

 

حكام مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي

ويدير لقاء حرس الحدود ضد الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة) ’ عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا).

 

قائمة الإسماعيلى ضد حرس الحدود


 حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال، عبد الرحمن محروس


خط الدفاع: عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، إبراهيم عبد العال، حسن منصور، محمد إيهاب


خط الوسط: محمد عبد السميع، عمر القط، محمد خطاري، إبراهيم النحعاوي، إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد حسن، محمد سمير كونتا، علي الملواني، عبد الرحمن الدح، عبد الله حسن


خط الهجوم: أنور عبد السلام، حسن صابر

قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

 مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر الاسماعيلي حرس الحدود بطولة كأس مصر حرس الحدود والإسماعيلي مباراة حرس الحدود والإسماعيلي حرس الحدود أمام الإسماعيلي مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي حرس الحدود ضد الإسماعيلي مباراة حرس الحدود ضد الاسماعيلي سموحة مباراة الاسماعيلي وحرس الحدود الاسماعيلي وحرس الحدود مباراة الاسماعيلي ضد حرس الحدود الإسماعيلي ضد حرس الحدود الاسماعيلي أمام حرس الحدود مباراة الاسماعيلي أمام حرس الحدود

مواد متعلقة

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

طريق الزمالك في كأس مصر موسم 2025-2026

قرعة كأس مصر، صدام قوي لبيراميدز بدور الـ 32

قرعة كأس مصر، الأهلي يواجه هذا الفريق في دور الـ 32

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads