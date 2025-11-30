المخرج هاني خليفة يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

18 حجم الخط

أعلن المخرج هاني خليفة، عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث نشر صورة تجمعه بعروسه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتلقي هاني خليفة عدد كبير من التهاني عبر خاصية التعليقات، وذلك من بعض متابعيه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

معلومات عن هاني خليفة

يذكر أن هاني خليفة هو مخرج مصري، من مواليد 6 مارس 1970، بدأ مسيرته الفنية كمساعد مخرج بعدة أفلام أهمها سارق الفرح وقشر البندق عام 1995، قبل أن يخوض تجربة الإخراج عام 2003 من خلال فيلم سهر الليالي، ليتوقف نشاطه الفني لفترة قبل أن يعود من خلال مسلسل الجامعة عام 2011.

وكانت آخر أعمال هاني خليفة، فيلم “الرحلة 404” الذي عرض بالسينمات العام الماضي وحقق نجاحا كبيرًا.

فيلم الرحلة 404

وتدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة مع أحداث الماضي التي تدعوها للعودة إلى حياة فتاة الليل، ولكن تصدم أمام كل هذه العقبات لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

