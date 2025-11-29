السبت 29 نوفمبر 2025
خارج الحدود

سي إن إن: ترامب لمح لبدء عمليات في فنزويلا قريبًا جدًا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ خطوة جديدة داخل الأراضي الفنزويلية ضد شبكات تهريب المخدرات، قائلًا خلال مكالمة تهنئة بعيد الشكر مع عسكريين أمريكيين إن العمليات البرية ستبدأ "قريبًا جدًا"، في تصعيد يعكس تغيرًا في قواعد الاشتباك الأمريكية في أمريكا اللاتينية وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن إن" CNN الأمريكية.

 

ترامب لمح لبدء عمليات في فنزويلا قريبًا جدًا

وقال ترامب للعسكريين في المكالمة: "في الأسابيع الأخيرة، كنتم تعملون على ردع مهربي المخدرات الفنزويليين، وهم كثر بالطبع. لم يعد الكثيرون يأتون عبر البحر الآن، كما لاحظتم على الأرجح".

وأضاف: "سنبدأ بمنعهم برًا أيضًا. البر أسهل، ولكن ذلك سيبدأ قريبًا جدًا". ثم تابع محذرًا مهربي المخدرات: "نحذرهم: توقفوا عن إرسال السم إلى بلادنا".

 

الإدارة الأمريكية تصنف مادورو وحلفائها بأعضاء منظمة إرهابية 

وتشير هذه التصريحات إلى أن ترامب حسم خياراته بعد سلسلة إحاطات رفيعة المستوى وعرض قوة عسكرية متنامية في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

 فقد صنّفت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعددًا من حلفائه كأعضاء في منظمة إرهابية أجنبية.

