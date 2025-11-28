بالدموع، أيتن عامر تتحدث عن تجربة الانفصال في برومو "صاحبة السعادة" (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت الفنانة أيتن عامر، جوانب من حياتها الشخصية، متطرقة إلى أزمة طلاقها ومسؤولياتها بعد الانفصال، مؤكدة أنها لن تسمح لنفسها بالتراجع أو السقوط أمام الضغوط.

وجاء ذلك خلال برومو برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة DMC، والتي تحل الفنانة أيتن عامر ضيفة عليه يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تكون الإعادة يوم الجمعة 5 ديسمبرفي تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا.

كما كشف برومو الحلقة عن حديث أيتن عامر عن حالة الانتعاشة الفنية التي تعيشها سواء في السينما أم الدراما التليفزيونية أم مجال الغناء الذي قدمت فيه الكثير من الأغنيات ولاقت تفاعلًا ونجاحًا كبيرًا.

كما بكت أيتن عامر خلال الحلقة بالحديث عن بعض الأمور التي تخصها وضغوط الحياة التي لا تحتملها والشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل مشاركة أيتن عامر في رمضان 2026

وتشارك أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، حيث انتهت من تصوير مشاهدها داخل مصر، وتنتهي من المشاهد الخارجية في الإمارات خلال الأيام المقبلة.

"كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، محسن منصور، وأيمن عزب وإيرينا يسري، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

