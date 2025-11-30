التفاح يسجل 75 جنيها للكيلو، أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الزواية الحمراء (صور)

18 حجم الخط

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث بمنطة الزاوية الحمراء، اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار بمنطقة الزاوية الحمراء اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سجل سعر الطماطم اليوم ٨ جنيهات للكيلو بارتفاع جنيها ونصف عن السعر السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 12 جنيهات إلى 13 جنيها.

تراوح سعر كيلو البصل من 12 جنيه إلى 15 جنيها.

اما سعر كيلو الكوسة سجل اليوم 18 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش 16 جنيها.

سعر الباذنجان اليوم

سعر كيلو باذنجان بلدي 12 جنيها

سعر باذنجان رومي 12 جنيها

سعر الباذنجان الأبيض 15 جنيها

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو الفلفل من 15 جنيهات إلى 30 جنيها.

سعر كيلو الفلفل حامي 15 جنيها.

سعر فلفل ألوان 30 جنيها.

سعر كيلو القلقاس 20 جنيها.

سعر الخيار والبسلة اليوم

سعر كيلو الخيار بلدي 16 جنيها.

سعر البسلة 25 جنيها بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

.سجل سعر كيلو القرنبيط اليوم 15 جنيها.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 15 جنيها إلى 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

شهدت أسواق الفاكهة في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، اليوم، استقرارًا نسبيًا في أسعار معظم الأصناف الشتوية، مع توافر ملحوظ لكافة المنتجات الزراعية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي جولة ميدانية لرصد حركة البيع والشراء، كشف إسلام سيد، أحد تجار الخضار والفاكهة بالزاوية الحمراء، عن قائمة الأسعار المتداولة للمستهلك اليوم، موضحًا أن الموالح لا تزال هي الفاكهة الأكثر طلبًا نظرًا لموسمها وجودتها العالية حاليًا.

وأوضح «إسلام» أن اليوسفندي العرايشي، الذي يتميز بمذاقه السكري، يُباع اليوم بسعر 15 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كيلو البرتقال 20 جنيهًا، مما يجعلهما في متناول يد الجميع كفاكهة شتوية أساسية لرفع المناعة.

وعن باقي أسعار الفاكهة الرائجة في السوق، أشار التاجر إلى الأسعار التالية:

الجوافة : 30 جنيهًا للكيلو.

30 جنيهًا للكيلو. الكنتالوب: 20 جنيهًا للكيلو.

20 جنيهًا للكيلو. الفراولة: 36 جنيهًا للكيلو.

36 جنيهًا للكيلو. الرمان: 40 جنيهًا للكيلو.

40 جنيهًا للكيلو. التفاح: 75 جنيها للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.