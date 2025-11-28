الجمعة 28 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025.

 

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

  • تراوح سعر فاصوليا من 7 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 18 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 جنيها إلى 16 جنيها.

سعر الخيار

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 11 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية بين 50 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البسلة من 15 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 9 جنيهات.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 15 جنيها إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 15 جنيها.

الجريدة الرسمية