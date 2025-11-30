أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

18 حجم الخط

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو.

بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه.

بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر فاصوليا من 7 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر فلفل ألوان من 18 إلى 24 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 جنيها إلى 16 جنيها.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 11 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات. تراوح سعر البامية بين 50 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر البسلة من 15 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 9 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 15 جنيها إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 15 جنيها.

