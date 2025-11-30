الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 7 إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 18 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 جنيها إلى 16 جنيها.

سعر الخيار

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 11 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية بين 50 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البسلة من 15 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 9 جنيهات.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 15 جنيها إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 15 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سعر الفاصوليا سوق العبور اليوم سوق العبور

الأكثر قراءة

كانت عجباني وبعتلها صورة إباحية، أقوال المدرس المتهم بالتحرش بطالبة في فيصل

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل ينهي صيامه؟.. سجل مميز لـ محمد صلاح أمام وست هام قبل مواجهة اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

اكتمل العقد بـ"البلينا"، خريطة انتخابات النواب في سوهاج بعد إلغاء نتيجة جميع الدوائر

إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي بخماسية ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي لأول مرة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية