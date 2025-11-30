الأحد 30 نوفمبر 2025
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارات النقل بأطفيح والصف

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 أشخاص لممارستهم نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات نصف النقل بدوائر قسمي شرطة أطفيح والصف، 15 يوما على ذمة التحقيقات.  

وكانت الأجهزة الأمنية  تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، بتعرض سيارته نصف النقل للسرقة أثناء توقفها أسفل مسكنه.

وبالفحص والتحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مسجلين خطر.  

وبمواجهتهم، اعترفوا بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة سيارات نصف النقل باستخدام أسلوب "المغافلة"، كما أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة أخرى بنفس الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط السيارات نصف النقل المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة. 

سرقة 3 تكاتك بمنشأة القناطر

وعلى جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة 3 تكاتك بدائرة مركز منشأة القناطر، حيث تمكنت من تحديد وضبط الجناة، وهم 4 عاطلين ممن لهم معلومات جنائية، عُثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري فرد خرطوش.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب وقائع سرقة التكاتك الثلاثة بأسلوب المغافلة، إضافة إلى حيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح المستخدم في تهديد الضحايا، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب. 

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين ببيع المسروقات لعميل سيئ النية “عاطل له معلومات جنائية” ويقيم في الدائرة ذاتها، حيث جرى ضبطه وبحوزته التكاتك المُبلغ بسرقتها.

