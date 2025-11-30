ضبط 5.6 أطنان جمبري وأسماك غير مطابقة للمواصفات القياسية بدمياط

18 حجم الخط

ضبطت مديرية الطب البيطري بدمياط، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال، 5.6 أطنان من الجمبري والكاليماري والبطارخ والأسماك مجهولة المصدر وبدون بيانات، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك خلال حملة رقابية موسعة على الأسواق وثلاجات حفظ الأغذية.

حملة من الطب البيطري تضبط كميات ضخمة من المنتجات البحرية

تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتشديد الرقابة على الاسواق



جاءت هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن المتابعة الدورية للأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة المواطنين، وبالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية.

إجراءات قانونية فورية والعرض على النيابة



وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع احالة المضبوطات للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع التأكيد على استمرار الحملات لضبط اي مخالفات تهدد سلامة المستهلك.

