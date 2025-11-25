بايرن ميونخ متصدر بدون خسارة، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ11
ترتيب الدوري الألماني، واصل نادي بايرن ميونيخ تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء منافسات الجولة الحادية عشر بدون تلقي أي خسارة.
ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ11
1- بايرن ميونخ 31 نقطة
2- لايبزيج 25 نقطة
3- باير ليفركوزن 23 نقطة
4- بوروسيا دورتموند 22 نقطة
5- شتوتجارت 22 نقطة
6- آينتراخت فرانكفورت 20 نقطة
7- هوفينهايم 20 نقطة
8- أونيون برلين 15 نقطة
9- فيردر بريمن 15 نقطة
10- كولن 14 نقطة
11- فرايبورج 13 نقطة
12- بوروسيا مونشنجلادباخ 12 نقطة
13- أوجسبورج 10 نقاط
14- هامبورج 9 نقاط
15- فولفسبورج 8 نقاط
16- سانت باولي 7 نقاط
17- ماينتس 6 نقاط
18- هايدينهايم 5 نقاط
جدول ترتيب الدوري الألماني
