الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ متصدر بدون خسارة، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ11

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الألماني، واصل نادي بايرن ميونيخ تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء منافسات الجولة الحادية عشر بدون تلقي أي خسارة.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ11

1- بايرن ميونخ 31 نقطة
2- لايبزيج 25 نقطة
3- باير ليفركوزن 23 نقطة
4- بوروسيا دورتموند 22 نقطة
5- شتوتجارت 22 نقطة
6- آينتراخت فرانكفورت 20 نقطة
7- هوفينهايم 20 نقطة
8- أونيون برلين 15 نقطة
9- فيردر بريمن 15 نقطة
10- كولن 14 نقطة
11- فرايبورج 13 نقطة
12- بوروسيا مونشنجلادباخ 12 نقطة
13- أوجسبورج 10 نقاط 
14- هامبورج 9 نقاط 
15- فولفسبورج 8 نقاط 
16- سانت باولي 7 نقاط 
17- ماينتس 6 نقاط 
18- هايدينهايم 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الألماني 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الالماني بايرن ميونخ لايبزيج باير ليفركوزن بوروسيا دورتموند

مواد متعلقة

بسبب حكيمي، بايرن ميونخ يطلب مبررات عقوبة دياز للاستئناف

بايرن ميونخ يكتسح فرايبورج 6-2 في الدوري الألماني

الأكثر قراءة

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

إقبال كثيف على لجنة جواد حسني بالساحل (فيديو)

محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم ويفتح النار على المنظومة بأكملها

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية