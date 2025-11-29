السبت 29 نوفمبر 2025
بايرن ميونخ يفوز على سانت باولي بثلاثية مقابل هدف ويتصدر الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره سانت باولي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا،  في إطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

وجاءت ثلاثية بايرن ميونخ عن طريق رافائيل جيريرو ولويس دياز ونيكولاس جاكسون في الدقائق 44، 90+3، 90+7.

فيما جاء هدف سانت باولي عن طريق أندرياس في الدقيقة 9.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سانت باولي

ترتيب بايرن ميونخ وسانت باولي في الدوري الألماني

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني البلجيكي فينسنت كومباني صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق سانت باولي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

