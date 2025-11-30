الأحد 30 نوفمبر 2025
أخبار مصر

خبير: إعادة التصويت في 19 دائرة تؤكد شفافية الوطنية للانتخابات واحترام الإرادة الشعبية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025، فيتو
انتخابات مجلس النواب 2025، أشاد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، بالقرار الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة التصويت في 19 دائرة انتخابية، معتبرًا أنه خطوة تعكس قدرًا كبيرًا من النزاهة والشفافية واحترام الإرادة الشعبية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق القانون وصون حقوق المواطنين في عملية انتخابية نزيهة وموثوقة.

التظلمات أمام الهيئة الوطنية والطعون أمام القضاء.. توازن قانوني يحمي العملية الانتخابية

وأوضح المغازي، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن ما يُقدّم للهيئة الوطنية للانتخابات يُعرف بالتظلمات، كونها جهة إدارية مسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية طبقًا للمادة 208 من الدستور. وأشار إلى أن التظلم يختلف عن الطعن، حيث يُرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها الجهة القضائية المختصة، وهو ما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات.

الهيئة الوطنية تتمتع بكامل الصلاحيات حتى إعلان النتائج..ثم ينتقل الاختصاص إلى القضاء

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الدستور منح الهيئة الوطنية للانتخابات كامل الصلاحيات لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان نتائجها النهائية، وبعد ذلك تنتقل مسؤولية النظر في الطعون إلى القضاء. وأكد أن تعامل الهيئة مع التظلمات بمنتهى المهنية والنزاهة يبرهن على أن الدولة تحترم المواطن وتطبق القانون بلا استثناء.

محكمة النقض تفصل في صحة العضوية..والدولة تُثبت أنها لا تُدير النتائج بل تحمي سلامة الإجراءات

واستكمل المغازي حديثه موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في سلامة الإجراءات الإدارية، بينما تختص محكمة النقض – وفق المادة 107 من الدستور – بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وهو ما يعزز تكامل مؤسسات الدولة ويؤكد أن العملية الانتخابية تُدار وفق قواعد صارمة لا تسمح بالتجاوز أو العبث.

إعادة الانتخابات في بعض الدوائر..دليل على قوة الدولة ورقي الأداء المؤسسي

واختتم المغازي تصريحاته بالتأكيد على أن ما شهدته الفترة الماضية من شفافية وإعادة لـ الانتخابات في بعض الدوائر يثبت أن الدولة المصرية لا تدير النتائج ولا تتدخل فيها، بل تحرص فقط على ضمان صحة الإجراءات ونزاهة المسار الديمقراطي، وهو دليل قاطع على قوة المؤسسات ورقي الأداء العام.

