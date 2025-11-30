حزب المؤتمر: حكم الإدارية العليا أنقذ نزاهة الانتخابات وأغلب مرشحينا عادوا للسباق

18 حجم الخط

ثمَّنت غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر الأحكام التاريخية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والقاضية بإلغاء الانتخابات وإعادتها في عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، باعتبارها انتصارًا صريحًا لإرادة الشعب المصري، ورسالة واضحة بأهمية صون نزاهة العملية الانتخابية والالتزام الكامل بمعايير الشفافية التي تضمن أن يختار المواطنون ممثليهم عبر صندوق انتخابي حقيقي وإجراءات منضبطة.

انتخابات مجلس النواب

وأشادت الغرفة بالدور الوطني الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، من خلال قبول العديد من الطعون وتحديد مواعيد إعادة الانتخابات خلال أيام قليلة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته تقديرها للدرجة القضائية الرفيعة التي استكملت مسؤوليتها الدستورية في إعادة الحقوق لأصحابها، وإثبات قدرة النظام القضائي المصري على تصحيح الأخطاء وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، ليظل القضاء هو الركن الحصين الذي يلجأ إليه الجميع لاسترداد الحقوق وصون إرادة الناخبين.

مجلس النواب، وأكدت غرفة العمليات، برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن قرارات المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب قرارات الهيئة الوطنية السابقة، قد أعادت الأغلبية الساحقة من مرشحي الحزب إلى السباق الانتخابي في دوائر المرحلة الأولى، حيث استفاد من هذه القرارات 17 مرشحًا سيخوضون جولة الإعادة متسلحين بإيمانهم بالعدالة وعزيمتهم لكسب ثقة الناخبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.