اقتصاد

اليابان تحطم الرقم القياسي العالمي بسرعة إنترنت تصل لـ 1.02 بيتابت في الثانية

سرعات الإنترنت
سرعات الإنترنت
حقق باحثون يابانيون إنجازا غير مسبوق في عالم الاتصالات، بتسجيلهم سرعة خيالية لنقل البيانات بلغت 1.02 بيتابت في الثانية، وهي سرعة كافية لتنزيل المحتوى الكامل لشبكة "نتفليكس" في غضون ثانية واحدة فقط.

تطوير كابل ألياف ضوئية مبتكر

تم هذا الإنجاز القياسي عبر تطوير كابل ألياف ضوئية مبتكر بالتعاون بين المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركة "سوميتومو إلكتريك" اليابانية وشركاء أوروبيين، والكابل الجديد يحتوي على 19 نواة (Core) داخل غلاف واحد، ما يسمح بنقل كميات هائلة من البيانات بشكل متزامن.

 وخلال التجربة، تم نقل 180 تيارا من البيانات عبر مسافة تجاوزت 1800 كيلومتر دون أي فقدان يذكر في الجودة، باستخدام تقنيات متطورة لتعزيز الإشارة والتحكم في تداخل الضوء، بحسب إرم بنزنس.

تأثير السرعة الفائقة في البيانات

لا يقتصر دور هذه السرعة المذهلة على كسر الأرقام القياسية فقط، بل تفتح الباب أمام ثورة في كيفية تعاملنا مع البيانات، فهي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد للبيانات الضخمة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تساهم في دعم خدمات البث المباشر عالي الدقة مثل 8K دون أي تأخير، وتعزيز كفاءة التخزين السحابي ونقل البيانات بين مراكز البيانات.

مقارنة واقعية لسرعات الإنترنت 

لتوضيح ضخامة هذا الإنجاز، تفوق السرعة التي تم تحقيقها متوسط سرعات الإنترنت في العديد من الدول المتقدمة بملايين المرات، فبينما تتراوح السرعات المنزلية الشائعة بين 50 إلى 500 ميجابت في الثانية، فإن السرعة اليابانية الجديدة وصلت إلى 1.02 بيتابت في الثانية.

التحديات المستقبلية أمام تطبيق الإنترنت الفائق 

رغم النجاح الكبير، لا يزال هناك عقبات أمام تطبيق هذه التقنية تجاريا، أبرزها التكلفة العالية للمعدات والتجهيزات المطلوبة، والحاجة لتعديل البنى التحتية الحالية لتكون متوافقة مع هذه التقنية، بالإضافة إلى صعوبة نقل التكنولوجيا من المختبر إلى التطبيق الواسع في المنازل والمؤسسات.

وزير الاتصالات: مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي

وزير الاتصالات: مصر الأولى إفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت

تطوير الإنترنت فائق السرعة

يعد هذا الإنجاز علامة فارقة على طريق تطوير الإنترنت فائق السرعة، ويظهر أن الحدود النظرية لا تزال تتسع. وإذا ما نجحت هذه التقنية في الانتقال من حيز المختبر إلى التطبيق التجاري، فستشهد البنية التحتية الرقمية العالمية طفرة هائلة، تغير مفهومنا عن سرعة نقل البيانات واستهلاك المحتوى الرقمي.

