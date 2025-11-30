الأكاديمية الوطنية للتدريب تستكمل فعاليات برنامج أعضاء مجلس الشيوخ لتعزيز كفاءة العمل البرلماني

18 حجم الخط

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع مجلس الشيوخ المصري، فعاليات برنامج "أعضاء مجلس الشيوخ الجدد" الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام متتالية بدءًا من اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025 بمقر الأكاديمية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار حرص الأكاديمية على تأهيل القيادات في مواقع المسؤولية وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات، بما يمكّنهم من القيام بدورهم الوطني بكفاءة وفاعلية، وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته.

أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

ويشتمل البرنامج على مجموعة من المحاور المتعددة، والتي من أبرزها: تبادل الخبرات مع النواب السابقين، وتنمية مهارات التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع متطلبات التحول الرقمي وإدارة البيانات، بالإضافة إلى تطوير أدوات العمل الرقابي البرلماني، بما يعزز قدرة الأعضاء على ممارسة دورهم النيابي بكفاءة ووعي.

ويهدف البرنامج إلى دعم الأعضاء الجدد الذين يخوضون التجربة البرلمانية لأول مرة، من خلال محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير المهارات اللازمة لأداء مهني فعّال داخل المجلس وخارجه؛ بما يدعم كفاءة العمل البرلماني، ويتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



