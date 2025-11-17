تفاصيل البرنامج التدريبي المخصص لأعضاء الشيوخ الجدد بالأكاديمية الوطنية (صور)

18 حجم الخط

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج التدريبي المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، وذلك بمقر المجلس، والذي يتضمن عددًا من المحاور المتكاملة التي تستهدف رفع كفاءة الأعضاء ودعمهم في أداء مهامهم البرلمانية.

ويشمل البرنامج محاور متعددة، من أبرزها: تبادل الخبرات مع النواب السابقين، وتنمية مهارات التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع التحول الرقمي وإدارة البيانات، إضافة إلى تطوير أدوات العمل الرقابي البرلماني، بما يعزز من قدرة الأعضاء على ممارسة دورهم النيابي بكفاءة.

ويهدف البرنامج إلى دعم الأعضاء الجدد الذين يخوضون التجربة البرلمانية لأول مرة، عبر محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير المهارات اللازمة لأداء مهني فعّال داخل المجلس وخارجه، وبما يدعم كفاءة العمل البرلماني، ويتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستمر البرنامج حتى غدا الثلاثاء 18 نوفمبر بمقر المجلس، وذلك في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تأهيل القيادات في مواقع المسئولية وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات، بما يمكّنهم من القيام بدورهم الوطني بكفاءة وفاعلية، وبما يتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان.

وانطلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات برنامج تدريب للسادة أعضاء مجلس الشيوخ

ويهدف البرنامج إلى دعم الأعضاء الجدد الذين لم يسبق لهم المشاركة في أعمال المجلس، من خلال محتوى تدريبي يوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير القدرات اللازمة لأداءٍ مهنيٍّ فعّال داخل المجلس وخارجه، وبما يعزز من كفاءة العمل البرلماني.

واستُهل اليوم الأول بكلمات ترحيبية من الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، للسادة أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، وأكدت الدكتورة سلافة جويلي أن هذا البرنامج يأتي امتدادًا لرسالة الأكاديمية في دعم مؤسسات الدولة من خلال التدريب المتخصص والاحترافي، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة سلافة جويلي: "نفخر اليوم بأن الأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها أحد صروح التدريب والتأهيل في مصر، تُطلق أول برنامج تدريبي مخصص لفئة من فئات الدولة العليا، هم السادة أعضاء مجلس الشيوخ الجدد.

ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا على إيمان الأكاديمية بأهمية دعم القيادات في مختلف مواقع المسؤولية، وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات التي تُمكّنهم من أداء دورهم الوطني بكفاءة وفاعلية، وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته".

ومن جانبه، أعرب المستشار الدكتور أحمد عبد الغني الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن تقديره للتعاون المثمر بين المجلس والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يجسد حرص المجلس على دعم أعضائه وتمكينهم من المعارف الحديثة والأدوات التشريعية والرقابية التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة العمل البرلماني ويخدم مصالح الوطن والمواطن.

