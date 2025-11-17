الإثنين 17 نوفمبر 2025
سياسة

الشيوخ يواصل البرنامج التدريبي للأعضاء الجدد

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو
اليوم الثانى علي التوالي، واصل مجلس الشيوخ البرنامج التدريبي المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد والمعد بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى يتضمن عددًا من المحاور المتكاملة التي تستهدف رفع كفاءة الأعضاء ودعمهم في أداء مهامهم البرلمانية.

دراسات الأثر التشريعي

ويشمل برنامج اليوم: تعريف النواب بدراسات الأثر التشريعي، وما تضمنه من ماهية قياس الأثر التشريعي والسند القانوني لها، وأهمية منهجية قياس الأثر التشريعي للبرلمان والأعضاء، ونماذح دولية ومقاربات دولية، والعناصر الواجب توافرها في تقارير اللجان النوعية عن دراسات الاثر التشريعي.

وسائل الرقابة البرلمانية

أيضا يتناول البرنامج التدريبي: الرقابة البرلمانية من حيث مدلولها وأهدافها، ووسائل الرقابة البرلمانية، سواء المخصصة لمجلس النواب، أو عن الوسائل المقررة لمجلس الشيوخ التي تنحصر في طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، فضلا عن المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان بغرفتيه (المسئولية أمام مجلس النواب، عدم المسئولية أمام مجلس الشيوخ).

ويهدف البرنامج إلى دعم الأعضاء الجدد الذين يخوضون التجربة البرلمانية لأول مرة، عبر محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير المهارات اللازمة لأداء مهني فعّال داخل المجلس وخارجه، وبما يدعم كفاءة العمل البرلماني بما يتواكب مع متطلبات الجمهوربة الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ويستمر البرنامج حتى الثلاثاء 18 نوفمبر، في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تأهيل القيادات في مواقع المسئولية وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات، بما يمكّنهم من القيام بدورهم الوطني بكفاءة وفاعلية، وبما يتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز قدراته.

