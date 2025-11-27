نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات على جبهة لبنان

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعًا أمنيًا طارئا خصص لمناقشة التطورات على الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان.

نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا لبحث جبهة لبنان

ومن جانبها، أفادت صحيفة جيروزالم بوست، بأن نتنياهو ترأس اجتماعا أمنيا مصغرا ضم عددا محدودًا من الوزراء وكبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، خصص بالكامل لبحث الوضع في لبنان وتزايد القدرات العسكرية لحزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين كبار قولهم إن "صبر إسرائيل والولايات المتحدة بدأ ينفد فعليا" إزاء استمرار تأخر الجيش اللبناني في تنفيذ التزاماته المتعلقة بنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، بموجب القرار 1701.

وأضاف المسئولون أن حزب الله يعمل "يوما بعد يوم" على إعادة بناء قدراته العسكرية بوتيرة متسارعة.

وحذر المسؤولون الإسرائيليون صراحة من أن استمرار هذا الواقع "قد يؤدي إلى تصعيد كبير في النشاط العملياتي الإسرائيلي على الحدود الشمالية، وربما إلى حرب شاملة".

