السكك الحديدية: انطلاق الرحلة 34 لقطارات نقل السودانيين العائدين إلى بلادهم

18 حجم الخط

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشاركة في مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 بتسيير الرحلة الرابعة والثلاثين للقطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين العائدين إلى بلادهم.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والأخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.



وبذلك يكون وصل عدد الركاب السودانيين المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 32,488 راكبًا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أسوان تمهيدا لانتقالهم إلى وجهاتهم بدولة السودان الشقيق.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد وفقا لجداول التشغيل المعتمدة لخدمة جمهور الركاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.