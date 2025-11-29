السبت 29 نوفمبر 2025
أخبار مصر

السكك الحديدية: انطلاق الرحلة 34 لقطارات نقل السودانيين العائدين إلى بلادهم

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشاركة في مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم السبت 29  نوفمبر 2025 بتسيير الرحلة الرابعة والثلاثين للقطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين العائدين إلى بلادهم.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والأخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.

 


وبذلك يكون وصل عدد الركاب السودانيين المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 32,488 راكبًا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أسوان تمهيدا لانتقالهم إلى وجهاتهم بدولة السودان الشقيق.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد وفقا لجداول التشغيل المعتمدة لخدمة جمهور الركاب.

الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد

الجريدة الرسمية