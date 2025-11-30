تامر عاشور يستعد لحفله في دبي غدا ويقدم أغنية جديدة

18 حجم الخط

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في دبي غدًا الإثنين 1 ديسمبر، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الناجحة كان آخرها في الكويت.

ومن المقرر أن يكشف عاشور عن أغنية سينغل جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أحمد المالكي.

كما ينتظر أن يقدّم في حفل الغد باقة من أشهر أغانيه التي حققت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، وسط توقعات بحضور كبير وأجواء مميزة.

ألبوم ياه

ويواصل النجم تامر عاشور العمل على أحدث ألبوماته الغنائية بالوقت الحالي، وذلك بعد ألبومه الأخير ياه.

وأكد تامر عاشور، أنه ينوي طرح ألبوم الجديد في عيد الفطر المقبل،

ويتعاون تامر عاشور مع الشاعر الغنائي تامر حسين في ألبومه الجديد، حيث إنه عقدت بينهما جلسة عمل لتسجيل الأغاني لتدخل في قائمة الألبوم.

كثف المطرب تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة بين الحفلات الغنائية وإنجاز ألبوم جديد.

وانتهى عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو، والتي تميل إلى الطابع الدرامي، ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويخوض المطرب تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.