الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر عاشور يواصل تجهيز ألبومه الجديد ويتعاون مع تامر حسين

تامر عاشور مع تامر
تامر عاشور مع تامر حسين

 يعقد الفنان تامر عاشور بالوقت الحالي جلسات عمل مكثفة للانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، والذي من المقرر عرضه في فصل الشتاء بعد ألبوم ياه. 

 

ألبوم تامر عاشور الجديد 

 ويتعاون تامر عاشور مع الشاعر الغنائي تامر حسين في ألبومه الجديد، حيث أنه عقدت بينهما جلسة عمل لتسجيل الأغاني لتدخل في قائمة الألبوم.

ويكثف المطرب تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة بين الحفلات الغنائية وإنجاز ألبوم جديد.

عاشور يستعد لإحياء حفل كبير في الكويت وذلك يوم 28 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة خلال حفل الكويت والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

وانتهى عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو، والتي تميل إلى الطابع الدرامي، ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويخوض المطرب تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألبوم تامر عاشوو الجديد الفنان تامر عاشور هامر البوم تامر عاشور الجديد ألبوم تامر عاشور

الأكثر قراءة

تعادل بين الزمالك والبنك الأهلي 1/1 في الشوط الأول بالدوري

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

استمرار التعادل 1/1 بين الزمالك والبنك الأهلي بعد 60 دقيقة

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

التوقيت الشتوي، طريقة تأخير الساعة في الهواتف الأندرويد

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم نشر الصور الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

المزيد
الجريدة الرسمية