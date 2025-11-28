تامر عاشور يشعل أجواء حفل الكويت بأغنية "مكرهتوش" (فيديو)

18 حجم الخط

انطلق، منذ قليل، حفل النجم تامر عاشور في الشارقة بالكويت وسط حضور جماهيري كبير.

حفل تامر عاشور بالكويت

وتألق تامر عاشور بعدد من أغانيه وأشعل حماس الجمهور أثناء غنائه أغنية مكرهتوش.

ألبوم ياه لـ تامر عاشور

ويعقد الفنان تامر عاشور بالوقت الحالي جلسات عمل مكثفة للانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، والذي من المقرر عرضه في فصل الشتاء بعد ألبوم ياه.

ويتعاون تامر عاشور مع الشاعر الغنائي تامر حسين في ألبومه الجديد، حيث أنه عقدت بينهما جلسة عمل لتسجيل الأغاني لتدخل في قائمة الألبوم.

ويكثف المطرب تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة بين الحفلات الغنائية وإنجاز ألبوم جديد.

وانتهى عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو، والتي تميل إلى الطابع الدرامي، ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويخوض المطرب تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.