ما هي المدة التى حددها القانون للفصل في تظلمات الموظفين بالجهاز الإداري؟

حدد قانون الخدمة المدنية مدة زمنية ملزمة للفصل في تظلمات بالجهاز الإداري بالدولة اى الموظفين، تضمن عدم تعطيل حقوقهم أو تركهم معلقين أمام تقارير تقييم أو عقوبات قد تؤثر على مستقبلهم الوظيفي.


التزام الجهات المختصة بالبت فى التظلم خلال 60يوم 

 

فبحسب القانون، تلتزم الجهات المختصة بالبت في التظلم خلال 60 يوما من تقديمه، مع توضيح الأسباب والقرارات النهائية للموظف.

نص القانون على إلزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، ومنحه الحق في التظلم  خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه.

 

تظلم شاغلى الوظائف القيادية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة 

 

ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

كما يكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت ويبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

 

إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها

 

ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي، ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

الجريدة الرسمية