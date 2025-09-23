قانون الخدمة المدنية، حالات يحظر فيها ترقية موظفي الحكومة

حظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، حال إحالتهم للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو وقفهم عن العمل مدة الإحالة أو الوقف.



لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية

في هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف.

وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.

حظر القانون ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه

كما حظر القانون ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

شروط أساسية للترقية

القانون وضع مجموعة من الشروط الواضحة التي يجب توافرها، منها:

استيفاء الموظف لمتطلبات شغل الوظيفة الجديدة.

أن تتم الترقية من الوظيفة التي تسبق مباشرة الوظيفة المستهدفة داخل نفس المجموعة الوظيفية.

في الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب)، تتم الترقية بالاختيار وفقًا لتقارير الأداء وملف الخدمة.

باقي الوظائف تعتمد على الأقدمية بشرط أن يكون الموظف قد حصل على تقريري أداء بمرتبة "كفء" في السنتين السابقتين للترقية.

الأداء المتميز شرط للترقية بالاختيار

إذا كانت الترقية بالاختيار، فإن القانون يشترط حصول الموظف على تقدير "ممتاز"، أما إذا لم يتوافر العدد الكافي من الموظفين المتميزين، يُستكمل العدد من الحاصلين على "كفء"، مع إمكانية تأجيل باقي الترقيات للعام التالي.

يمكن القول أن هذه القيود ليست مجرد عوائق شكلية، بل تهدف إلى تعزيز مبدأ الجدارة والكفاءة في الجهاز الإداري للدولة، وضمان أن الترقية تأتي استحقاقًا للعمل الجاد والانضباط، وليس مجرد استحقاقًا زمنيًا أو نتيجة مجاملة وظيفية.

