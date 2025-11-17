الإثنين 17 نوفمبر 2025
جامعة بنها تنظم رحلات لطلابها لزيارة المتحف المصري الكبير

جامعه بنها في المتحف
جامعه بنها في المتحف المصري، فيتو
 أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تنظيم الجامعة عددا من الرحلات لطلابها للمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار دورها لدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية، بما يعزز انتمائهم الوطني ووعيهم بتاريخ بلادهم.


وأشار "رئيس الجامعة" إلى أن أولى الزيارات انطلقت اليوم برحلات لطلاب كليات الزراعة والطب البيطري والهندسة ببنها مؤكدًا أن المتحف المصرى يعد مشروعا وطنيا تتكامل فيه الهندسة المعمارية مع الروح الحضارية، وتلتقي فيه الحداثة بالتاريخ في لوحة بصرية وثقافية فريدة تُعيد تعريف معنى القوة الناعمة لمصر، وتؤكد أن الهوية المصرية قادرة دومًا على التجدد والعطاء.

 

جامعة بنها: توفير كافة احتياجات كلية العلوم طبقا لأحدث معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي

رئيس جامعة بنها: محو أمية 3014 مواطنا فى دورة أكتوبر 2025

وأضاف  رئيس جامعة بنها  أن تنظيم الزيارات الميدانية للمتحف المصري الكبير، وتنفيذ المشروعات البحثية، وتقديم برامج تدريبية في مجالات مثل التوثيق الرقمي، العرض المتحفي، إدارة التراث، والسياحة الثقافية، سيحول المتحف إلى مختبر مفتوح للمعرفة، ويجعل من التجربة التعليمية أكثر ارتباطًا بالواقع.
ودعا الدكتور ناصر الجيزاوي طلاب الجامعة إلى زيارة المتحف والمشاركة في الرحلات، والاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين التاريخ والمعرفة والجمال، مشيرا إلى استمرار الجامعة في تقديم مجموعة من الأنشطة المتنوعة تهدف إلى تعريفهم بعظمة حضارتهم المصرية وتراثهم الثقافي الفريد.

