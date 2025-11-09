روما يضرب أودينيزي بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق فريق روما فوزا مستحقا على حساب أودينيزي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي إنتهى قبل قليل، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”

أحرز هدفي الفوز لفريق العاصمة كل من لورينزو بيليجريني في الدقيقة 42، وزكي تشيليك في الدقيقة 61 من عمر اللقاء

روما يواصل عروضه القوية رغم الإصابات

ودخل روما اللقاء مثقلًا بالإصابات، حيث غاب كل من باولو ديبالا وليون بيلي وإيفان فيرجسون وأنخيلينيو، فيما انضم أرتيم دوفبيك إلى قائمة المصابين خلال المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ، ليحل مكانه توماسو بالدانزي.

أودينيزي الإيطالي، فيتو

تفاصيل مباراة روما ضد أودينيزي

بدأت المباراة بضغط هجومي من أصحاب الأرض، وأهدر مانو كونيه فرصتين مبكرتين داخل منطقة الجزاء، فيما علت رأسيات تشيليك وبيليجريني المرمى بعد عرضيات متقنة من ويسلي وماتياس سولي.

واعتمد أودينيزي على الهجمات المرتدة، وكاد آرثر عطا أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية مرت بجوار القائم بعد انطلاقة سريعة من تمريرة طويلة أرسلها يسبر كارلستروم.

ورد روما بمحاولة خطيرة من برايان كريستانتي الذي أطلق تسديدة قوية من حدود المنطقة اصطدمت بالقائم، قبل أن يتألق الحارس ميل سفيلار في التصدي لتسديدة صاروخية من حسين كامارا.

وفي الدقيقة 42، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح روما بعد لمسة يد على كامارا داخل المنطقة، ترجمها لورينزو بيليجريني بنجاح إلى هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني، عزز روما تقدمه بهدف ثانٍ بعد هجمة منظمة أنهاها زيكي تشيليك بتسديدة متقنة داخل الشباك بعد تمريرة من جيانلوكا مانشيني.

روما يعتلي صدارة الدوري الإيطالي

حاول أودينيزي العودة عبر فرص خطيرة أبرزها رأسية فاكون بايو التي تصدى لها سفيلار ببراعة، ثم تسديدة آرثر عطا التي ارتدت من القائم في اللحظات الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لصالح الجيالوروسي رفع به رصيده إلى 24 نقطة وضعته في صدارة جدول الدوري الإيطالي وبفارق نقطتين عن ميلان ونابولي أقرب منافسيه

