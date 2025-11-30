الزمالك يُعزّي حمد بن خليفة آل ثاني في وفاة شقيقته

18 حجم الخط

تقدّم نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية بخالص التعازي والمواساة إلى حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في دولة قطر، وذلك بعد إعلان وفاة شقيقته اليوم.

وجاء بيان النادي ليعكس مشاعر التضامن والدعم التي يحرص عليها الزمالك تجاه الأشقاء في مختلف الدول العربية، مؤكدًا عمق الروابط الإنسانية التي تتجاوز حدود الرياضة.

وأكد نادي الزمالك في تعزيته أن مجلس الإدارة وكافة منظومة النادي يتقدّمون بخالص الحزن والأسى لوفاة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كما شدّد النادي على أن هذه الظروف الصعبة تجمع الجميع على مشاعر التعاطف والاحترام، معربين عن دعمهم الكامل للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في هذا الوقت العصيب.

ويحرص الزمالك دائمًا على المشاركة الفعّالة في مثل هذه المواقف الإنسانية، انطلاقًا من دوره الاجتماعي والرياضي وقيمه الثابتة التي تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل.

جاءت هذه اللفتة لتؤكد المكانة الكبيرة التي يحتلها النادي داخل الوسط الرياضي العربي، وحرصه على التواصل المستمر مع مؤسسات وهيئات الرياضة في المنطقة.

واختتم النادي رسالته بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم الله أسرتها الصبر في مواجهة هذا الحدث الجلل، سائلين المولى عز وجل أن تكون آخر الأحزان.

