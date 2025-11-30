الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يُعزّي حمد بن خليفة آل ثاني في وفاة شقيقته

نادي الزمالك
نادي الزمالك
18 حجم الخط

تقدّم نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية بخالص التعازي والمواساة إلى حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في دولة قطر، وذلك بعد إعلان وفاة شقيقته اليوم.

وجاء بيان النادي ليعكس مشاعر التضامن والدعم التي يحرص عليها الزمالك تجاه الأشقاء في مختلف الدول العربية، مؤكدًا عمق الروابط الإنسانية التي تتجاوز حدود الرياضة.

وأكد نادي الزمالك في تعزيته أن مجلس الإدارة وكافة منظومة النادي يتقدّمون بخالص الحزن والأسى لوفاة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كما شدّد النادي على أن هذه الظروف الصعبة تجمع الجميع على مشاعر التعاطف والاحترام، معربين عن دعمهم الكامل للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في هذا الوقت العصيب.

ويحرص الزمالك دائمًا على المشاركة الفعّالة في مثل هذه المواقف الإنسانية، انطلاقًا من دوره الاجتماعي والرياضي وقيمه الثابتة التي تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل.

جاءت هذه اللفتة لتؤكد المكانة الكبيرة التي يحتلها النادي داخل الوسط الرياضي العربي، وحرصه على التواصل المستمر مع مؤسسات وهيئات الرياضة في المنطقة.

واختتم النادي رسالته بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم الله أسرتها الصبر في مواجهة هذا الحدث الجلل، سائلين المولى عز وجل أن تكون آخر الأحزان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي الزمالك حمد بن خليفة ال ثاني حمد بن خليفة الوسط الرياضي لاحترام والتقدير وزير الرياضة والشباب في دولة قطر مجلس الادارة

مواد متعلقة

تفاصيل رحلة عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد تعادل مثير مع كايزر تشيفز

الكونفدرالية، الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز 0/1 في الشوط الأول

بعد مرور 15 دقيقة، الزمالك يتقدم بهدف على كايزر تشيفز والحكم يلغي الثاني لـ الجزيري

سيف الجزيري يحرز الهدف الأول للزمالك أمام كايزر تشيفز

الزمالك يعلن تشكيل الفريق لمواجهة كايزر تشيفز

حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة كايزر تشيفز

مشوار الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية هذا الموسم (إنفوجراف)

عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل التوجه لملعب مواجهة كايزر تشيفز

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

لحظة انهيار كوبري بالمسئولين في الماء أثناء افتتاحه بالكونغو (فيديو)

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "أحمد الأصفهاني" شيخ الحديث الشريف بمصر في وقته

"العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم"، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية الصراصير في المنام وعلاقتها بوجود الكثير من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية