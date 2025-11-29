السبت 29 نوفمبر 2025
عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل التوجه لملعب مواجهة كايزر تشيفز

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف
يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم السبت، بفندق الإقامة في مدينة بولوكواني قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة المباراة، وسيمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، على أن يتوجه بعدها الفريق إلى ملعب اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

