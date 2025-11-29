الزمالك يعلن تشكيل الفريق لمواجهة كايزر تشيفز

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

