بعد مرور 15 دقيقة، الزمالك يتقدم بهدف على كايزر تشيفز والحكم يلغي الثاني لـ الجزيري

مازال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متقدمًا على كايزر تشيفز بهدف دون رد بعد مرور 15 دقيقة بهدف سيف الجزيري.

وكان الجزيري أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 9 قبل أن يلغي الحكم الهدف الثاني.

يلتقي حاليًا فريق الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة المقامة على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

دكة البدلاء في الزمالك

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

فالزمالك يُعد من أكثر الأندية الأفريقية مشاركةً في البطولات القارية بواقع 38 موسمًا، خاض خلالها 318 مباراة، حقق الفوز في 162 وتعادل في 70 وخسر 86، وسجل 489 هدفًا واستقبل 280.

على الجانب الآخر، يملك كايزر تشيفز خبرات أقل على الساحة القارية، حيث يشارك للموسم الحادي عشر فقط، وخاض 69 مباراة حقق فيها 36 فوزًا و14 تعادلًا و19 هزيمة، مسجلًا 103 أهداف ومستقبلًا 60.

