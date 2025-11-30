تفاصيل رحلة عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد تعادل مثير مع كايزر تشيفز

الأحد 30 نوفمبر 2025
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة بولوكواني في جنوب أفريقيا في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، لتتجه إلى مدينة جوهانسبرج عبر رحلة طيران داخلية تستغرق نحو ساعة.

ويأتي ذلك بعد انتهاء مواجهة الفريق أمام كايزر تشيفز في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 على ملعب بيتر موكابا.

ومن المقرر أن تمكث البعثة في مطار جوهانسبرج لمدة تقارب أربع ساعات في انتظار إنهاء إجراءات الترانزيت، قبل استقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة.

وتشير التقديرات إلى أن رحلة العودة من جوهانسبرج إلى مطار القاهرة الدولي ستستغرق حوالي ثماني ساعات، ليصل الفريق في ساعة متأخرة من مساء الأحد أو الساعات الأولى من فجر الاثنين.

وكان الزمالك قد قدم أداءً متوازنًا خلال مباراته أمام كايزر تشيفز، ونجح في الخروج بنقطة ثمينة خارج ملعبه، في إطار سعيه لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة مدربه إلى استغلال فترة العودة للتحضير الجيد للقاءات المقبلة، خاصة أن جدول الفريق المحلي والقاري يشهد ضغطًا كبيرًا.

وتأمل جماهير الزمالك أن تشهد الفترة المقبلة استمرار النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصارات، خاصة بعد الأداء الجيد الذي ظهر به اللاعبون في جنوب أفريقيا، رغم صعوبة الأجواء وظروف السفر الطويل.

