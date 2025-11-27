مفتي الجمهورية يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية لبحث التعاون المشترك

18 حجم الخط

استقبل الدكتور نظير محمد عياد؛ مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، يرافقه الدكتور محمد سليمان؛ نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة الشيماء الدمرداش؛ مدير مشروع إحياء التراث بقطاع التواصل الثقافي في مكتبة الإسكندرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ومكتبة الإسكندرية.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن دار الإفتاء المصرية تشهد في هذه المرحلة حراكًا مؤسسيًّا متجددًا لمواكبة التطورات الحديثة بما يسهم في تعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.

مفتى الجمهورية يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية

وأشار إلى أن التعاون مع مكتبة الإسكندرية يشمل تبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، إلى جانب توثيق مجموعة من الفتاوى التاريخية المهمة، كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون يحدد أطر العمل المشترك في مجالات التدريب، والبحث، والتوثيق بما يسهم في صون التراث الإسلامي وتيسير الوصول إليه للباحثين والدارسين.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بلقاء مفتي الجمهورية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع دار الإفتاء، مؤكدًا حرص مكتبة الإسكندرية على المشاركة في توثيق التراث الإفتائي، وتعزيز برامج التعاون البحثي والتدريبي، بما يخدم المجتمع المصري ويعزز دور المؤسسات الوطنية في نشر المعرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.