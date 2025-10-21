الوطنية للانتخابات تطعن على قبول أوراق مرشح بكفر الشيخ أمام المحكمة الإدارية العليا

أقامت الهيئة الوطنية للانتخابات طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الهيئة بقبول ترشح حسام أحمد جاد، المرشح عن الدائرة الأولى قلين مركز كفر الشيخ.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم حسن ناجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عثمان فهيم حسن عبده، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد الفتاح دربالة يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار طارق علاء الدين السيد فليه، مفوض الدولة، وسكرتارية ماهر عبد الهادي قنديل، قضت في الدعوى رقم 809 لسنة 26 ق، المقامة من حسام أحمد جاد الدمراوي، بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وجاء في قرار المحكمة أن المدعي أقام دعواه في نطاق الشق الثاني من طلباته، بغية الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات قبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة الأولى - قلين - مركز كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من آثار، ولما كان السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في عدم السير في إجراءات قبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب عن دائرة قلين فردي - مركز الشيخ، إلا أنه لعدم إدراج اسمه بقاعدة بيانات الناخبين بكفر الشيخ على كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت عند الفصل في الطلب الأول من هذه الدعوى إلى إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيد اسم المدعي بقاعدة بيانات الناخبين بكفر الشيخ وما ترتب على من آثار أخصها إدراج اسمه بتلك القاعدة.

ومن ثم فإن سبب امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات قبول أوراق ترشحه لمجلس النواب لعام 2025 على النحو سالف بيانه يكون قد انتفى ويكون قائم على غير سند صحيح من القانون متعينا القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيام الجهة الإدارية المختصة بالسير في إجراءات قبول أوراق ترشح المدعي لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 من الدائرة الأولى - قلين، مركز كفر الشيخ، وهو ما تقضي به المحكمة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

