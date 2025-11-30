إلغاء نتيجة انتخابات النواب في الخارجة و3 طعون بـ"الداخلة والفرافرة"

18 حجم الخط

سادت حالة من التخبط بين المهتمين بأحوال انتخابات مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا للانتخابات نتيجة الدائرة الأولى بمركزي الخارجة وباريس، ولم ينجو من الإلغاء إلا الدائرة الثانية ومقرها مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، وإن كان قد أرجئ فيها الفوز بالمقعد إلى الإعادة.

الطعون في محافظة الوادي الجديد

في الدائرة الأولى لم يُقدَّم سوى طعن واحد من الحاج أحمد العقاطي، وتم قبوله، أما الدائرة الثانية: تقدَّم ثلاثة مرشحين بالطعن، حسب ترتيب تقديمه:

1. حمدي محمد حسن

2. رضا حموده

3. مصطفى السنوسي

وقد قبِلت المحكمة الطعون الثلاثة فعلًا من حيث الجدية والمستندات، لكن الحكم يُصدر دائمًا للطعن الأسبق في القيد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى قد أعلنت فى مؤتمر رسمى إلغاء نتائج الانتخابات فى 19 دائرة انتخابية فقط استنادًا لما رصدته من مخالفات، قبل أن توسّع الإدارية العليا عدد الدوائر بعد مراجعة المستندات والطعون.

وشهدت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تنافس 1281 مرشحًا بالنظام الفردى داخل 70 دائرة بـ 14 محافظة، عبر 5606 لجنة فرعية يحق فيها التصويت لـ 35 مليون ناخب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.