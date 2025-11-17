برلمان شباب الدقهلية يطلق حملة توعية لتعزيز المشاركة في انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

يواصل برلمان شباب الدقهلية فعاليات حملته التوعوية بأهمية المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الثالث على التوالي، مستهدفًا الهيئات الشبابية والأندية الرياضية.

وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية فعاليات حملة "شارك... الكلمة كلمتك"، بالتعاون مع الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، لنشر الوعي السياسي بين الشباب والمواطنين في المناطق المحيطة بالأندية والهيئات الشبابية ذات الكثافة العالية من الرواد.

وتأتي الحملة بمشاركة أعضاء برلمان شباب الدقهلية، لتعزيز الوعي بأهمية ممارسة حق التصويت والمشاركة في صياغة مستقبل البرلمان المصري لعام 2025.

جاءت فعاليات التوعية فى اليوم الثالث من أعضاء برلمان شباب الدقهلية، بحضور وإشراف الدكتورة داليا الجنزورى القائم بعمل مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدنى، اليوم مع شباب البرلمان من محافظة الدقهلية، حيث تقوم الحملة بنشر التوعية بأهمية المشاركة السياسية من خلال الحملات الشبابية للتوعية، وحثهم على تقديم أفضل أداء من خلال عمل الحملة الشبابية لتوعية المواطنيين على أهمية

لمشاركة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة 2025.

التوعية بأهمية المشاركة السياسية بمراكز الشباب والأندية الرياضية

أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالدور الذي يقوم به أعضاء برلمان شباب الدقهلية فى التوعية بأهمية المشاركة السياسية بمراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى محافظة الدقهلية، كما أن المشاركة السياسية هي جوهر الديمقراطية وروحها المتجسدة في إعطاء مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام، عن طريق العملية الانتخابية

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا الجنزورى، علي دور الشباب فى المرحلة المقبلة فى الانتخابات البرلمانية مجلس النواب، ودور شباب البرلمان فى نشر التوعية داخل المراكز والأندية الرياضية، وضرورة الالتزام والحيادية التامة من قبل الشباب والحث على المشاركة فى المطلق العام، هذا وقد شهد الفعالية ربيع مسئول البرلمان بالإدارة منسق الحملة مع الشباب.

فيما جاءت الفعاليات في إطار التعاون المشترك بين المديرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يساهم في وصول الحملة إلى أكبر قطاع جماهيري داخل الأحياء والمراكز الشبابية، ويشارك فى الحملة برلمان الشباب من مراكز الشباب والمتميزين فى الأنشطة، وتشهد مراكز الشباب إقبالًا ملحوظًا على فعاليات الحملة التى تتضمن لقاءات توعوية وأنشطة تفاعلية وتواصل مباشر مع المواطنين لحثهم على ممارسة حقوقهم الدستورية والتعبير عن إرادتهم الحرة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

يُذكر أن الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» تُنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع بالدقهلية، وبالتعاون مع مديريات النقل، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والعمل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات لنشر الوعى بين جميع فئات الشعب بأهمية المشاركة وان صوت المواطن حق وواجب وطنى للإدلاء به.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، والأستاذة راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف ومتابعة طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتورة داليا الجنزوري القائم بعمل مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، ومحمد فتحى معاون وكيل الوزارة للشباب.

