محافظ الغربية يستقبل 3 وزراء لافتتاح أول مركز لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل

18 حجم الخط

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

جاء ذلك في مستهل زيارتهم لمحافظة الغربية والتي تتضمن افتتاح مركز العزيمة بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى أول مركز من نوعه في الدلتا لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل.

ويبدأ الوفد الوزاري ومحافظ الغربية برنامج الزيارة بافتتاح مركز العزيمة بزفتى ثم ينتقل إلى مدينة طنطا لتفقد مطبخ الإطعام بمنطقة مسجد السيد البدوي.

على أن تختتم الجولة بتفقد مؤسسة الفلك بقرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.