الأحد 30 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الغربية يستقبل 3 وزراء لافتتاح أول مركز لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل وزيرة التنمية المحلية ووزيرة التضامن
استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

جامعة طنطا تطلق مسابقة لطلابها الوافدين

حريق يلتهم محل كماليات سيارات ويمتد لأجزاء من عقار في الغربية

جاء ذلك في مستهل زيارتهم لمحافظة  الغربية والتي تتضمن افتتاح مركز العزيمة بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى أول مركز من نوعه في الدلتا لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل.

ويبدأ الوفد الوزاري ومحافظ الغربية برنامج الزيارة بافتتاح مركز العزيمة بزفتى ثم ينتقل إلى مدينة طنطا لتفقد مطبخ الإطعام بمنطقة مسجد السيد البدوي.

على أن تختتم الجولة بتفقد مؤسسة الفلك بقرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

