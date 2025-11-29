كين ودياز يقودان هجوم بايرن ميونخ أمام سانت باولي بالدوري الألماني

18 حجم الخط

أعلن فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ تشكيل فريقه لمواجهة سانت باولي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني (البوندسليجا).

تشكيل بايرن ميونخ

مباراة بايرن ميونخ ضد سانت باولي

وتُقام مباراة بايرن ميونخ ضد سانت باولي على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري، في تمام الساعة 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض بايرن ميونخ المباراة بعد سلسلة انتصارات رائعة على أرضه، حيث لم يعرف طعم الهزيمة في آخر 14 مباراة على ملعبه. الفريق البافاري يقدم أداءً هجوميًا مميزًا ويتميز بتسجيل الأهداف مبكرًا في أغلب المباريات، إذ سجل بايرن الهدف الأول في آخر 4 مواجهات مباشرة ضد سانت باولي.

بالإضافة إلى ذلك، فاز بايرن أو تعادل في 21 من آخر 22 مباراة خاضها، مما يعكس استقرار الفريق وقوة هجومه ودفاعه.

